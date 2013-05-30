От мэра Тбилиси требуют включить Вечный огонь

С таким требованием выступил Грузинский нацфилиал Межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

"Вечный огонь в парке был зажжен только на праздник Победы 9 мая, и потом выключен. Мы сразу выступили с заявлением, направили письмо мэру с требованием включить огонь. Мэрия приняла письмо 12 мая, но решение до сих пор не принято", -заявил "Новости-Грузия" глава филиала Бадри Начкебия.

"Огонь у Могилы Неизвестному солдату обязательно должен гореть постоянно, хотя бы из-за того, что это международный праздник Победы над фашизмом и грузинский народ положил 300 тысяч жизней в борьбе за победу. И эти люди достойны, чтобы в их честь горел Вечный огонь. Если у мэрии финансовые проблемы, мы поможем изыскать средства, чтобы оплатить расходы, связанные с этим вопросом", - заявил Начкебия.