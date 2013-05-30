СМИ: Беспилотник США убил «человека номер два» Аль-Каиды в Пакистане

09:23, 30 мая 2013
Мир
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В Пакистане убит Вали ур-Рехмана, "человека номер два" Аль-Каиды в этой стране.

В Пакистане убит один из лидеров Аль-Каиды

Спецслужбы Пакистана сообщили, что полевой командир Вали ур-Рехман вместе с еще шестью людьми стал жертвой авиаудара беспилотника США, пишет Euronews.

Операцию провели в северном Вазиристане вблизи города Мираншах.

Белый дом, недавно заявлявший о постепенном сокращении операций с использованием беспилотников в Пакистане, пока не подтверждает ни смерти ур-Рехмана, ни самого факта проведения операции.

Как известно власти Пакистана выступает резко против авиаударов по своей территории, так как это вызывает жертвы среди мирных жителей и нарушает суверенитет страны.

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