СМИ: Беспилотник США убил «человека номер два» Аль-Каиды в Пакистане
09:23, 30 мая 2013Мир
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В Пакистане убит Вали ур-Рехмана, "человека номер два" Аль-Каиды в этой стране.
В Пакистане убит один из лидеров Аль-Каиды
Спецслужбы Пакистана сообщили, что полевой командир Вали ур-Рехман вместе с еще шестью людьми стал жертвой авиаудара беспилотника США, пишет Euronews.
Операцию провели в северном Вазиристане вблизи города Мираншах.
Белый дом, недавно заявлявший о постепенном сокращении операций с использованием беспилотников в Пакистане, пока не подтверждает ни смерти ур-Рехмана, ни самого факта проведения операции.
Как известно власти Пакистана выступает резко против авиаударов по своей территории, так как это вызывает жертвы среди мирных жителей и нарушает суверенитет страны.
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