СМИ: Беспилотник США убил «человека номер два» Аль-Каиды в Пакистане

Спецслужбы Пакистана сообщили, что полевой командир Вали ур-Рехман вместе с еще шестью людьми стал жертвой авиаудара беспилотника США, пишет Euronews.

Операцию провели в северном Вазиристане вблизи города Мираншах.

Белый дом, недавно заявлявший о постепенном сокращении операций с использованием беспилотников в Пакистане, пока не подтверждает ни смерти ур-Рехмана, ни самого факта проведения операции.

Как известно власти Пакистана выступает резко против авиаударов по своей территории, так как это вызывает жертвы среди мирных жителей и нарушает суверенитет страны.