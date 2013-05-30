Царнаев смог позвонить матери

Джохар Царнаев, подозреваемый в совершении взрывов в Бостоне, в первом после теракта телефонном разговоре с матерью рассказал, что быстро восстанавливается после ранений, которые он получил в ходе его задержания полицией, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По теме: Участники Бостонского марафона завершили забег, прерванный взрывом

Как рассказала агентству Зубейдат Царнаева, в среду к ее сыну впервые после ранения в шею 19 апреля вернулся голос и Джохар смог позвонить матери. Их разговор длился около шести минут.

"Он сказал: "Я в полном порядке, мои раны затягиваются. Все в руках божьих. Успокойся. Все будет хорошо", - рассказала Царнаева.

В результате теракта 15 апреля в Бостоне во время международного марафона погибли три человека, ранены были более 250. В организации теракта подозреваются Тамерлан Царнаев, погибший в результате перестрелки с полицией 19 апреля, а также его брат Джохар, который находится в тюрьме.