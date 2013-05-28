Из-за взрывов в Багдаде погибли более 65 человек

В полиции также сообщили, что многие ранены, поскольку около десятка бомб сработали в людных торговых центрах и на рынках города.

Новая волна насилия в столице Ирака поднялась на фоне все более сильной политической и религиозной напряженности.

Это вызвало опасения, что ситуация с насилием на религиозной почве может вернуться к уровню 2006 и 2007 годов - тогда погибли тысячи людей.

"Невинные люди"

Один из взрывов прогремел в торговом центре в центральной части Багдада. Очевидец Зейн Абидин, который видел, как это происходило, рассказал, что среди жертв был четырехлетний ребенок.

"Какое преступление совершили те невинные люди?" - спрашивает свидетель.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за нападения, но напряженность в отношениях между мусульманами-шиитами, которые составляют большинство и руководят правительством, и суннитским меньшинством растет, начиная с прошлого года.

Сунниты обвиняют правительство премьер-министра Нури Малики в дискриминации их общины, хотя правительство отрицает это.

Господин Малики пообещал немедленно изменить стратегию безопасности Ирака, заявив, что боевики "не смогут вернуть нас к межрелигиозному конфликту".

Взрывы в понедельник прозвучали лишь через неделю после того, как более 70 человек погибли и многие получили ранения в результате серии терактов по всей стране.

По некоторым оценкам, число смертей за последний месяц в стране превышает 450 человек. Такие масштабы межрелигиозного насилия держатся в Ираке уже второй месяц подряд.

ВВС Украины