Президент Эквадора расплакался, принимая присягу в третий раз

Рафаэль Корреа в пятницу в третий раз занял пост президента Эквадора, принеся присягу главы государства на торжественной церемонии в Кито, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

По итогам выборов 17 февраля 2013 года Р.Корреа набрал более 57% голосов, что обеспечило ему победу над конкурентами уже в первом туре. В пятницу полномочия Р.Корреа на посту главы государства официально продлены до 24 мая 2017 года.

Р.Корреа родился в 1963 году в городе Гуаякиль. С момента прихода к власти в 2007 году он начал проводить суверенную экономическую политику, в 2010 году объявил о принятии поправок к закону об углеводородах, которые позволяют государству национализировать нефтяные месторождения. По его словам, страна должна продолжать меняться в социальной сфере, в экономике и политике.

На торжественной церемонии в Кито присутствовали многочисленные иностранные делегации, в том числе друзья Р.Корреа, президенты Боливии Эво Моралес и Венесуэлы Николас Мадуро.

"Новый-старый" президент Эквадора надел на себя президентскую ленту, которую ему вручила маленькая девочка. СМИ сообщают, что Р.Корреа в этот момент не удержался от слез и со словами: "Да, я клянусь!" - пообещал достойно исполнять обязанности главы государства на новый четырехлетний период.