ЕС обещает следить за процессом против бывших чиновников Грузии

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле внимательно будут следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретарей Эштон и Фюле, текст которого передан УНИАН.

“Европейский Союз будет внимательно следить за юридическим процессом против них, который, ожидает, будет честным, прозрачным и независимым в полном соответствии с международными стандартами”, - написано в заявлении.

В документе также подчеркивается ожидания Эштон и Фюле на правосудие в обоих делах и отсутствие политической мотивации.

Мерабишвили и Чиаберашвили были арестованы 21 мая после допроса в Кутаиси. Их, в частности, обвиняют в коррупционном использовании бюджетных средств в сумме почти 3,2 млн дол. на оплату предвыборной агитации 22 тыс. физических лиц.