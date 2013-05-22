Депутаты Европарламента поддержали независимость журналистов

Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге.

“За” проголосовали 539 депутатов, против – 70, воздержались – 78.

В резолюции, подготовленной депутатом Ренате Вебер (группа либеральных партий, Румыния), в частности, отмечается, что изменения в национальные законы, касающиеся СМИ, могут давать возможность правительствам вмешиваться в их деятельность, поэтому мониторинг таких законов Еврокомиссией мог бы способствовать сохранению плюрализма в СМИ.

Для этого, по мнению депутатов, необходимо внести изменения в Директиву об аудио-визуальных медиа-услугах.

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В документе депутаты также высказались за необходимость обеспечить независимость журналистов от внутреннего давления владельцев или издателей, отметив, что лучшим средством для этого был бы “кодекс поведения”, который бы защищал журналистов и редакторов от любого вмешательства - как внутреннего, так и внешнего.

Депутаты также призвали страны-члены ЕС поддержать журналистику расследований.

Европарламент считает, что необходимо установить на европейском уровне требования к прозрачности владельцев средств массовой информации, а также правила, которые бы регулировали распространение политической информации через аудио-визуальные медиа с целью гарантирования честного доступа разным политическим акторам, разным мнениям и точкам зрения.