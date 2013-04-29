В Греции уволят 15 тысяч госслужащих, чтобы получить $2 млрд помощи

Эта реформа была одним из условий получения Грецией очередного транша международной финансовой помощи в размере 2 млрд долларов, пишет ВВС Украина.

Новый закон также положил конец практике пожизненного закрепления рабочего места, что, по мнению критиков, поддерживало "раздутую бюрократию" в Греции.

Принятие законопроекта сопровождалось протестами у здания парламента. По мнению активистов, закон ухудшит ситуацию с безработицей в стране, которая уже находится на беспрецедентном уровне.

При этом в правительстве считают, что закон пойдет на пользу государственному сектору, поскольку позволит избавиться от недисциплинированных работников и освободит рабочие места для молодых и талантливых специалистов.

Греческая пресса сообщает, что уже до конца июня в стране будет уволено около двух тысяч государственных служащих.

В первую очередь планируют уволить тех работников, которые нарушают дисциплину. Однако во многих ключевых областях, таких как здравоохранение, на место уволенных будут набирать новых сотрудников.

Таким образом, как передает из Афин корреспондент ВВС Марк Лоуэн, сам по себе новый закон не приведет к уменьшению госсектора. На это направлен другой, параллельный план, по которому до конца 2015 года будут сокращены 150 тыс. рабочих мест.

Достичь этого планируется за счет закрытия вакансий людей, уходящих на пенсию.