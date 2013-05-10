В Европе напоминают Газпрому, что играть нужно по правилам

Российскому ОАО "Газпром" рады в Европе, но компания должна действовать в соответствии с европейским правилами, заявил в пятницу глава Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Газпром"будут ждать в Европе, но он должен соответствовать нашим правилам игры, как, например, им соответствует Statoil (норвежская нефтяная компания). Комиссия строго анализирует ситуацию и представит данные своего анализа", - сказал Эттингер в пятницу после встречи с членами комитетов Сейма Литвы по европейским делам и иностранным делам, сообщает РИА Новости.

Европейская комиссия 4 сентября 2012 года объявила о начале антимонопольного расследования в отношении "Газпрома"по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем рынке энергии. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром"мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть.

Если российский холдинг будет признан виновным, ему грозят крупные штрафы и пересмотр контрактов на поставки газа европейским потребителям, что также может привести к финансовым потерям.

В апреле замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что расследование антимонопольных органов ЕС в отношении ОАО "Газпром"пока не выявило каких-либо новых фактов.