Число погибших при обрушении фабрики в Бангладеш возросло до 402 человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 379 погибших.

Восьмиэтажное здание Rana Plaza обрушилось 24 апреля. Трещины в многоэтажном комплексе, расположенном в городе Саваре, появились еще накануне инцидента, что вызвало панику среди работников фабрик одежды и торговых точек, однако руководство фабрики убедило сотрудников вернуться на рабочие места. В воскресенье на месте обрушения возник пожар при резке спасателями стальной арматуры, блокировавшей доступ к выжившей женщине.

Местные власти уже составили список из 149 пропавших. Их точное количество уточняется. Ранее СМИ сообщали о 840 пропавших без вести. Всего на момент обрушения в комплексе Rana Plaza работали около 3,5 тысячи человек, в основном женщины. По данным СМИ, около 2,5 тысяч человек удалось спасти.

Сегодня в Дакке проходят многотысячные акции протестов рабочих, которые требуют обеспечения безопасности труда, а также смертного приговора для владельца фабрики. По данным полиции, в демонстрации участвуют не менее 10 тысяч человек. Их число может возрасти в течение дня.

Правоохранительные органы Бангладеш в воскресенье арестовали на границе с Индией владельца обрушившегося здания Мохаммеда Сохеля Рану. Были также задержаны владельцы фабрик, расположенных в комплексе, и инженеры, которые одобрили строительство здания.