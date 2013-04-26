В Бангладеш проходят массовые акции после обрушения здания фабрики

Полиция, чтобы сдержать толпу, применяет резиновые пули и слезоточивый газ. По словам представителя местной полиции, ситуация очень "напряженная". Активисты обвиняют в трагедии как местные власти и регулирующие органы, так и международные корпорации, которые, по их мнению, в погоне за прибылью игнорируют вопросы безопасности труда, передает РИА Новости.



Как сообщают бангладешские СМИ, в обрушившемся комплексе Rana Plaza производилась одежда для таких компаний как Walmart, Sears/Kmart, Sean Combs, Disney, Childrens Place, Benetton, Cato Fashions, Mango. Западные компании обещали улучшить ситуацию с безопасностью, после того как около 120 человек погибли при пожаре на фабрике одежды в Дакке в прошлом ноябре.

Rana Plaza в Саваре, в котором находились несколько фабрик по пошиву одежды, банк и множество магазинов, обрушился в среду утром. Сообщалось, что еще во вторник в стене появились трещины, после чего фабрики и отделение банка были закрыты. Однако владельцы торговых точек и фабрик проигнорировали предупреждения властей, и часть работников в среду вернулись на свои рабочие места. Под завалами оказались двое сотрудников полиции, которые в момент обрушения проверяли состояние конструкции. В четверг в Бангладеш был объявлен траур. Спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Шейх Хасина заявила, что "никто (из виновных) не избежит наказания - кто бы ни был виновником трагедии, даже если они принадлежат к правящей партии (Народная лига)". Ведется розыск владельца Rana Plaza Сохеля Раны, являющегося, по данным СМИ, руководителем местного отделения правящей партии. В связи с трагедией возбуждено уже как минимум семь уголовных дел.