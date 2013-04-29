В США шесть человек ранены при нападении на церковь
08:28, 29 апреля 2013Мир
953 0
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестных на церковь.
Двое человек получили тяжелые ранения
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестных на прихожан католической церкви в американском городе Альбукерк (штат Нью-Мексико).
Все пострадавшие госпитализированы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Двое человек получили тяжелые ранения.
Число нападавших не уточняется. Однако, по некоторым данным, один из них задержан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter