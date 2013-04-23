Из-за белгородского убийцы на границе с Россией усилили охрану

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Украинские правоохранители оказывают всестороннюю помощь российским коллегам", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, МВД Украины получило ориентировку на подозреваемого, украинские правоохранители находятся в постоянном контакте с коллегами из РФ.

Накануне днем 31-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации. Мотивы преступления пока неясны, в то же время ранее сообщалось, что массовое убийство произошло якобы в ходе разбойного нападения на оружейный магазин.

После этого Помазун скрылся, его поиск, по последним данным, идет по всей России и Украине, усилена охрана госграницы между двумя странами. За информацию, которая поможет поймать мужчину, полиция обещает 3 миллиона рублей; беглец может быть вооружен двумя карабинами, которые он унес из оружейного магазина, где произошла бойня. Помазуну, который, по данным источника в правоохранительных органах, ранее отсидел четыре года за кражу и нападение на силовика, теперь грозит пожизненный срок.