Сербия и Косово после 14-часовой дискуссии снова не договорились

Во время диалога Ивицы Дачича и Хашима Тачи уже много месяцев речь идет о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, - отмечает Радио Свобода.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон после завершения 14-часовой дискуссии в Брюсселе назвала различия в подходах двух сторон «очень мелкими». Она отметила, что надеется на достижение соглашения между Сербией и Косово еще до понедельника встречи министров Евросоюза.

ЕС связывает продвижение сербского желания стать членом европейского сообщества с улучшением отношений с Косово.

В бывшем автономном крае Сербии сербское меньшинство не признает правления этнических албанцев, которые преобладают в правительстве Косово.