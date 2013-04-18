Сербия и Косово после 14-часовой дискуссии снова не договорились
07:45, 18 апреля 2013Мир
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В очередной раз безрезультатно завершились переговоры между премьер-министрами Сербии и Косово.
Кэтрин Эштон видит незначительные расхождения
Во время диалога Ивицы Дачича и Хашима Тачи уже много месяцев речь идет о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, - отмечает Радио Свобода.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон после завершения 14-часовой дискуссии в Брюсселе назвала различия в подходах двух сторон «очень мелкими». Она отметила, что надеется на достижение соглашения между Сербией и Косово еще до понедельника встречи министров Евросоюза.
ЕС связывает продвижение сербского желания стать членом европейского сообщества с улучшением отношений с Косово.
В бывшем автономном крае Сербии сербское меньшинство не признает правления этнических албанцев, которые преобладают в правительстве Косово.
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