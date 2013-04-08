Путин подписал закон о штрафах за нецензурщину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Закон был принят Госдумой 19 марта и одобрен Советом федерации 27 марта.

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Штраф за использование нецензурной брани в СМИ для граждан устанавливается в размере от 2 до 3 тыс. рублей (от 67 до 100 долларов), для должностных лиц – от 5 до 20 тыс. рублей (от 170 до 670 долларов), для юрлиц – от 20 до 200 тысяч (от 670 до 6,7 тыс. долларов).