Российские министры просят депутатов уточнить понятие «нецензурная брань»

В российском правительстве попросили разработчиков законопроекта о запрете использования "нецензурной брани"в СМИ, литературе, кино и театральных постановках уточнить данное понятие, сообщает РИА Новости.

Разработчики законопроекта предлагают внести изменения в федеральные законы "О государственном языке Российской Федерации", "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации", запретив использование нецензурной брани в произведениях литературы и искусства, СМИ, а также при проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий.

"Предлагаемые изменения не вызывают возражений, однако используемое понятие "нецензурная брань"не определено в законопроекте и требует конкретизации", - отметили в правительстве.