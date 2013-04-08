Вблизи аэропорта Тбилиси разлилось 240 тонн дизтоплива

Четыре вагона с горючим перевернулись сегодня утром близ тбилисского аэропорта, сообщает Новости Грузия со ссылкой на телекомпанию Рустави-2.

В результате аварии на землю вылилось около 240 тонн дизтоплива, сообщил руководитель тбилисской службы по чрезвычайным ситуациям Темур Гиоргадзе.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте мобилизована служба управления мэрии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты предпринимают меры для того, чтобы предотвратить возгорание топлива.