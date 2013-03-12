Грузинская авиакомпания планирует начать рейсы Тбилиси-Киев

Согласно системе бронирования авиакомпания будет выполнять рейсы Тбилиси-Киев-Тбилиси 4 раза в неделю.

По информации аэропорта «Борисполь», авиакомпания FlyGeorgia будет обслуживаться в терминале D.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день по маршруту Киев-Тбилиси из аэропорта «Борисполь» выполняют рейсы авиакомпании МАУ и KLM, из аэропорта «Киев» (Жуляны) - «ЮТэйр-Украина» и Georgian Airways (Air Zena).

Справка УНИАН. Авиакомпания FlyGeorgia оперирует парком из двух самолетов А320 и выполняет рейсы из/в Тбилиси в Батуми, Амстердам, Дубай, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Тегеран и Багдад.