Грузинская авиакомпания планирует начать рейсы Тбилиси-Киев
04:21, 12 марта 2013Общество
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Грузинская авиакомпания FlyGeorgia с 1 апреля 2013 года планирует начать рейсы Тбилиси-Киев в Международный аэропорт «Борисполь».
Согласно системе бронирования авиакомпания будет выполнять рейсы Тбилиси-Киев-Тбилиси 4 раза в неделю.
По информации аэропорта «Борисполь», авиакомпания FlyGeorgia будет обслуживаться в терминале D.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день по маршруту Киев-Тбилиси из аэропорта «Борисполь» выполняют рейсы авиакомпании МАУ и KLM, из аэропорта «Киев» (Жуляны) - «ЮТэйр-Украина» и Georgian Airways (Air Zena).
Справка УНИАН. Авиакомпания FlyGeorgia оперирует парком из двух самолетов А320 и выполняет рейсы из/в Тбилиси в Батуми, Амстердам, Дубай, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Тегеран и Багдад.
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