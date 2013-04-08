В Черногории оба кандидата в президенты объявили о своей победе

Центризбирком Черногории не намерен публиковать предварительные итоги президентских выборов после того, как оба кандидата заявили о своей победе, сообщает «Газета.ру», ссылаясь на «Евроньюс».

Местные СМИ утверждают, что социологические службы не проводили exit polls на избирательных участках.

И действующий глава государства Филип Вуянович, и оппозиционный политик Миодраг Лекич объявили в ночь на понедельник о своей победе с незначительным преимуществом.

Явка на выборах составила около 60%.

Ф.Вуянович сделал проведение демократических реформ и интеграцию в ЕС и НАТО своей предвыборной программой и считался фаворитом гонки. Его соперник, бывший дипломат во времена правления в Югославии Слободана Милошевича, представитель оппозиции М.Лекич в случае победы обещал избирателям реформу властных структур и проведение досрочных парламентских выборов, после которых, по его словам, можно будет сменить правительство.