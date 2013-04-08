В Черногории оба кандидата в президенты объявили о своей победе
На президентских выборах в Черногории оба кандидата объявили о своей победе.
Центризбирком Черногории не намерен публиковать предварительные итоги президентских выборов после того, как оба кандидата заявили о своей победе, сообщает «Газета.ру», ссылаясь на «Евроньюс».
Местные СМИ утверждают, что социологические службы не проводили exit polls на избирательных участках.
И действующий глава государства Филип Вуянович, и оппозиционный политик Миодраг Лекич объявили в ночь на понедельник о своей победе с незначительным преимуществом.
Явка на выборах составила около 60%.
Ф.Вуянович сделал проведение демократических реформ и интеграцию в ЕС и НАТО своей предвыборной программой и считался фаворитом гонки. Его соперник, бывший дипломат во времена правления в Югославии Слободана Милошевича, представитель оппозиции М.Лекич в случае победы обещал избирателям реформу властных структур и проведение досрочных парламентских выборов, после которых, по его словам, можно будет сменить правительство.