Меркель напомнила Путину о зависимости России и дала совет
Канцлер призвала российского президента предоставить шанс неправительственным организациям.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина дать неправительственным организациям «хороший шанс».
Она отметила, что России для процветания необходимо активное гражданское общество, сообщает Радио Свобода.
Меркель напомнила о зависимости России от сырьевых месторождений и развития инфраструктуры для обеспечения экономического роста. По ее мнению, неправительственные организации могли бы помочь во внедрении инноваций и диверсификации.
Слова немецкого канцлера прозвучали после того, как государственные инспекции России провели серию придирчивых проверок деятельности неправительственных организаций. Этот шаг встретил жесткую критику на Западе.
В воскресном интервью немецкому телевидению президент России Владимир Путин выступил в защиту таких действий. Он отметил, что россияне имеют право знать, откуда и зачем неправительственные организации получают финансирование из-за рубежа.