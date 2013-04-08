США и Южная Корея договорились о симметричной контратаке против КНДР

По словам представителей Вашингтона, план заключается в немедленной симметричной контратаке: удар будет нанесен по северокорейским позициям, с которых осуществлялась атака, с использованием того же типа вооружений, каким воспользовался Пхеньян.

В Сеуле в конце минувшей недели заявили, что КНДР перебросила на свое восточное побережье две баллистических ракеты средней дальности. По словам официальных представителей США, президент Барак Обама распорядился не наносить упреждающего удара по полигону, где находятся эти ракеты, за исключением того случая, если станет известно, что на них устанавливаются ядерные боеголовки. В Пентагоне заявили, что если ракеты будут запущены, американские военные за несколько секунд смогут определить их траекторию и сбить, если они будут направляться в Южную Корею, Японию или Гуам. Однако в случае, если ракеты должны будут приземлиться в море никакие действия предприниматься не будут.

Сегодня же стало известно, что Северная Корея, возможно, готовится к проведению четвертого ядерного испытания.

Газета.ру