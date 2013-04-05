МИД КНДР разослал официальное сообщение о возможности начала войны

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Из-за возросшей угрозы со стороны США ситуация на Корейском полуострове стала очень напряженной", - говорится в уведомлении.

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"Вопрос не в том, начнется ли война, а в том, когда война вспыхнет на полуострове", - цитирует агентство документ. Там также отмечается, что в случае дальнейшего развития событий иностранные посольства и дипмиссии должны рассмотреть возможность эвакуации. Со своей стороны, КНДР предоставит дипломатическому персоналу безопасные места, в соответствии с международными конвенциями.

Планы китайского внешнеполитического ведомства относительно собственного персонала в КНДР пока не сообщаются, передает ИТАР-ТАСС. Сегодня в Пекине продолжается Цинмин - Праздник поминовения усопших, поэтому государственные учреждения не работают второй день, брифинги не проводятся.