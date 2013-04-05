Польский эксперт: Путина интересует не Украина, а Великобритания

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк, отметив, что заявление Президента РФ Владимира Путина по этому поводу не связано с Украиной.

Аналитик сказал, что глава российского государства на следующей неделе в ходе визита в Голландию может подписать договор с властями этой страны и, возможно, Великобритании о строительстве еще одной нитки "Северного потока".

По его словам, В.Путин своим поручением рассмотреть вопрос реализации проекта "Ямал-2" создал для себя более комфортные условия для переговоров.

"Всегда можно сказать, что если вы не хотите нам в чем-то уступить, то мы можем договориться с друзьями из Польши", - сказал А.Щесняк.

В то же время он назвал маловероятным реализацию этого проекта с участием польских властей.

Собеседник агентства также сказал, что Украина с началом строительства "Южного потока" в конце прошлого года потеряла шанс остаться крупнейшим "транзитером" российского газа на главный экспортный рынок "Газпрома" - Евросоюз.

"Украина тут не играет роли, она сейчас должна себя как-то спасать в ситуации, когда будет ненужной или минимально нужной цепочкой в системе поставок российского газа", - заявил А.Щесняк.

По теме: Польша боится стать участником российско-украинских газовых войн

Как сообщал УНИАН, вице-премьер польского правительства назвал выгодным для Польши строительство второй ветки введенного в эксплуатацию в 1999 году Ямальского газопровода, которым россияне поставляют газ в Европу, в то время как министр государственного имущества назвал "сомнительной" выгоду от такого проекта в условиях, когда польские власти пытаются снизить зависимость от поставок "голубого топлива" из России.

Ранее польские власти неоднократно призывали Россию построить вместо "Северного" и "Южного" газопроводов "Ямал-2" аргументируя этом тем, что она обойдется в несколько раз дешевле, чем строительство упомянутых газопроводов из-за того, что они проходят по морскому дну.

По теме: Российский эксперт: Новыми газопроводами Россия стремится «наказать» Украину

Российские власти объясняют необходимость запущенного в эксплуатацию в октябре 2012 года "Северного потока" и планируемого "Южного потока" желанием снизить зависимость от традиционных транзитных стран - Украины и Беларуси, контроль над газотранспортными системами которых они годами пытались получить. Эту цель удалось достичь в Беларуси в 2011 году.

Транзит российского газа через Украину, через которую ЕС ранее получал около 80% всего газа из РФ, в прошлом году снизился на 19% - до 84 млрд кубометров газа или около 60% всего экспорта в Европу.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.