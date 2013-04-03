Руководители парламентов G20 3 дня будут думать о коррупции

08:18, 03 апреля 2013
Мир
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Борьбу с коррупцией и продовольственную безопасность обсудят парламентарии G20 в Мехико.

В Мехико соберутся главы парламентов стран G20

Главы и заместители руководителей парламентов стран, входящих в "Группу двадцати", в среду начинают трехдневную встречу в Мехико для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией, экономического роста, продовольственной безопасности и законодательства в сфере климатических изменений.

Как сообщили РИА Новости организаторы форума, данная встреча является дополнительным мероприятием к саммиту глав государств и правительств G20, который состоялся в 2012 году в мексиканском городе Лос-Кабос. Традиционно встреча глав парламентов проходит на следующий год после основного ежегодного мероприятия "двадцатки". В 2012 году G20 возглавляла Мексика, передавшая в декабре прошлого года "бразды правления" в этой международной организации России.

Среди основных тем обсуждения выделяются вопросы развития мировой финансовой системы, создания новых рабочих мест, защиты природных ресурсов. Борьба с коррупцией будет рассматриваться как часть реформирования финансовой системы на национальном и международном уровне.

Как известно, членами "Группы двадцати"являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский Союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония.

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