США не видят, чтобы КНДР готовилась к войне

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни, слова которого передает агентство Рейтер.

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Власти Северной Кореи в минувшую субботу заявили, что отношения двух корейских государств перешли в состояние "военного времени", и Пхеньян будет действовать по законам "военного времени"в случае "враждебных провокаций", которые могут перерасти в "полномасштабную"или даже "ядерную"войну, сообщает РИА Новости.

"Мы не наблюдали никаких действий, который бы подкрепляли эту риторику... Я бы отметил, что, несмотря на жесткую риторику Пхеньяна, мы не видим изменений в состоянии северокорейских вооруженных сил, таких как всеобщая мобилизация или развертывание войск", - сказал Карни.

Ранее представитель пресс-службы совета по национальной безопасности США Кэйтлин Хейден заявила, что США "серьезно отнеслись"к заявлениям руководства КНДР о ее вступлении в состояние "военного времени"с соседней Республикой Корея.

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН. Кроме этого КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.