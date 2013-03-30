США заявили, что к "войне с Кореей" давно привыкли

Об этом заявила в ночь на субботу представитель пресс-службы совета по национальной безопасности США Кэйтлин Хейден.

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"Мы видели сообщения о новом неконструктивном заявлении Северной Кореи. Мы серьезно воспринимаем эти угрозы и продолжаем поддерживать тесный контакт с нашими южнокорейскими союзниками", - цитирует РИА Новости. К.Хайден также добавила, что подобные угрозы - привычный выпад со стороны Пхеньяна.

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в пятницу заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что опасность военного конфликта между США и КНДР исключать нельзя, однако у Вашингтона и его союзников есть сдерживающий потенциал, чтобы предотвратить такой сценарий.