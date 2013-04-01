Грузинский патриарх выступил против ратификации хартии о языках нацменьшинств

Об этом пресс-секретарь духовного лидера Грузии, дьякон Микаэл Ботковели заявил в Тбилисском международном аэропорту до отбытия патриарха в Хельсинки на курcы реабилитации.

«В последнее время возобновилось обсуждение европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств, что, по-нашему мнению, неприемлемо, так как это приведет к усилению сепаратистского движения и создаст стране новые тяжелейшие проблемы. До тех пор, пока у нас не решен вопрос изучения государственного языка, и территориальная целостность Грузии не восстановлена, мы считаем недопустимым ратификацию парламентом этой хартии», - говорится в заявлении Патриархии, которое цитирует Грузия-Онлайн.

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Как известно, народное собрание Ахалкалаки приняло решение обратиться к парламенту Грузии с призывом ратифицировать Хартию региональных языков, согласно которой армянский язык должен получить статус регионального в Самцхе-Джавахети.