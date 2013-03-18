В Грузии нарастает напряженность вокруг регионального статуса для армянского языка
Республиканская партия Грузии настаивает на ратификации Европейской хартии языков.
Депутат парламента Грузии, один из лидеров Республиканской партии Тины Хидашели заявляет, что вопрос ратификации Европейской хартии в 1999 году поставил Михеил Саакашвили будучи председателем парламентского юридического комитета, когда он в Совете Европы подписал хартию.
По ее словам, это обязательство у Грузии уже несколько лет, и кто теперь поставит этот вопрос - не имеет значения.
«К сожалению или к счастью, это должен решить грузинский народ. Если мы идем к Европе, то это обязательство нужно выполнить. Не имеет значения, кто сегодня поставит этот вопрос, поскольку это обязательство у нас с 1999 года», - сказала Хидашели Грузии-Онлайн.
Как известно, сейчас в Грузии общественный резонанс вызвала инициатива городского собрания Ахалкалаки, точнее его фракции "Грузинская мечта - Республиканцы", которая выступила с инициативой придания армянскому языку статуса регионального. Депутаты госсобрания выработали обращение на имя председателя парламента. Свои требования депутаты связывают с международными обязательствами Грузии.
В то же время, член парламентского большинства Коба Давиташвили заявил, что не поддержит придание армянскому языку статуса регионального.
По его словам, государственным языком Грузии является грузинский, и для интеграции негрузинского населения с грузинским народом нужно обучить их грузинскому языку в рамках государственной программы государственного языка.