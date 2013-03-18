В Грузии нарастает напряженность вокруг регионального статуса для армянского языка

Депутат парламента Грузии, один из лидеров Республиканской партии Тины Хидашели заявляет, что вопрос ратификации Европейской хартии в 1999 году поставил Михеил Саакашвили будучи председателем парламентского юридического комитета, когда он в Совете Европы подписал хартию.

По ее словам, это обязательство у Грузии уже несколько лет, и кто теперь поставит этот вопрос - не имеет значения.

«К сожалению или к счастью, это должен решить грузинский народ. Если мы идем к Европе, то это обязательство нужно выполнить. Не имеет значения, кто сегодня поставит этот вопрос, поскольку это обязательство у нас с 1999 года», - сказала Хидашели Грузии-Онлайн.

Как известно, сейчас в Грузии общественный резонанс вызвала инициатива городского собрания Ахалкалаки, точнее его фракции "Грузинская мечта - Республиканцы", которая выступила с инициативой придания армянскому языку статуса регионального. Депутаты госсобрания выработали обращение на имя председателя парламента. Свои требования депутаты связывают с международными обязательствами Грузии.

В то же время, член парламентского большинства Коба Давиташвили заявил, что не поддержит придание армянскому языку статуса регионального.

По его словам, государственным языком Грузии является грузинский, и для интеграции негрузинского населения с грузинским народом нужно обучить их грузинскому языку в рамках государственной программы государственного языка.