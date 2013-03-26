Британская полиция анонсировала расследование смерти Березовского

Официальное расследование обстоятельств смерти российского бизнесмена Бориса Березовского начнется в четверг, 28 марта, сообщается на сайте полиции округа Темз-Вэлли, информирует РИА Новости.

В заявлении говорится, что дознание будет вести судебный следователь Питер Бэдфорд (Peter Bedford).

Тело Березовского было найдено его охранником в субботу днем в ванной дома, где он проживал, в английском графстве Беркшир.

В ночь на вторник стали известны предварительные результаты вскрытия тела бизнесмена, проведенного патологоанатомом МВД Великобритании. По данным эксперта, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение. В ходе расследования смерти Березовского будут проведены дальнейшие токсикологические и гистологические (анализы тканей) исследования. Их результаты появятся через несколько недель, после чего будет озвучена официальная причина смерти олигарха.