Медведев объяснил, почему не сел за докторскую: это было бы смешно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев негативно относится к тому, что многие чиновники в России стремятся получить ученую степень. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас, к сожалению, защита диссертации превратилась в элемент государственной карьеры, чего нет практически ни в одной стране мира", — сказал премьер РФ на встрече с аспирантами российских вузов.

"У нас почему-то стало хорошим тоном, чтобы любой мало-мальски серьезный начальник обязательно написал "доктор каких-то наук". Когда я вот это вижу, то у меня, конечно, возникают очень большие сомнения", — отметил глава российского правительства.

По его словам, именно по этим соображениям он в свое время отказался от написания докторской диссертации.

"Я одно время хотел докторскую написать. Но решил, что этого делать не надо, потому что это будет очень смешно (выглядеть)", — сказал Медведев.