Аятолла Хаменеи предостерег Израиль: Тель-Авив и Хайфа будут сравнены с землей

Руководитель Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла сейед Али Хаменеи пригрозил уничтожением Тель-Авива и Хайфы в том случае, если Израиль предпримет военные действия против Ирана. Об этом духовный лидер заявил сегодня в эфире государственного телеканала, передает ИТАР-ТАСС.

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По его словам, Израиль "угрожает начать военное вторжение". "Однако они сами понимают, что это приведет к тому, что Тель-Авив и Хайфа будут сравнены с землей" – сказал Хаменеи.

Заявление верховного лидера ИРИ последовало после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом США Бараком Обамой, прошедшей в Иерусалиме сегодня. На ней Нетаньяху подчеркнул, что политические и экономические меры воздействия на иранскую ядерную программу должны сопровождаться "ясной и четкой перспективой проведения военной операции" в случае неисполнения Исламской Республикой международных условий.