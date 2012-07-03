Следователи провели обыск у Саркози

Как сообщает ИТАР-ТАСС , французская юстиция подозревает Н.Саркози в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2007 году. По данным прокуратуры, речь идет о сумме около 150 тыс. евро, которая была передана бывшей на тот момент главой косметической империи L`Oreal Лилиан Бетанкур.

Обыски прошли сразу в трех местах - в жилом доме в престижном XVI округе Парижа, в рабочем кабинете неподалеку от Елисейского дворца, который был предоставлен в распоряжение Н.Саркози как бывшему главе государства, а также в адвокатской конторе на бульваре Мальзерб.

После истечения пятилетнего мандата Н.Саркози лишился неприкосновенности 16 июня. Теперь ему придется ответить на вопросы следователей сразу по нескольким фронтам. В первую очередь, это неоконченный процесс по делу самой богатой женщины Франции – Л.Бетанкур. Также набирает обороты расследование финансовых махинаций при продаже Пакистану французских подводных лодок в 1990-х годах. Местная пресса окрестила дело "Карачигейт". Власти Франции подозревают Н.Саркози в получении многомиллионных взяток за поставки субмарин.