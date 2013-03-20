Глава Европарламента: Проблема Кипра должна решаться только внутри ЕС

Представители Кипра, помимо ЕС, ведут переговоры об оказании финпомощи с Россией.

"Нам необходимо европейское решение. Решение внутри ЕС, внутри еврозоны. Я думаю, мы не должны показывать остальному миру, что Европа не способна решить собственные проблемы внутри своих собственных структур", - сказал он, комментируя ситуацию с Кипром, сообщают РИА Новости.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее в среду высказал мнение, что Евросоюз, Еврокомиссия и кипрское правительство действуют по урегулированию долговой проблемы Кипра как "слон в посудной лавке", совершены все возможные ошибки, включая подрыв доверия к финансовым институтам в целом.

Кипру необходимо около 17 миллиардов евро для рекапитализации банков и поддержки бюджета, сообщала ранее ЕК. Эта сумма сопоставима с объемом ВВП островного государства. Правительство Кипра по настоянию кредиторов из ЕС приняло предварительное решение о принудительном списании части банковских депозитов в виде "налога" - 6,75% с депозитов в 20-100 тысяч евро и 9,9% с более крупных вкладов, что вызвало панику среди вкладчиков и поставило под угрозу финансовую систему острова. Парламент Кипра во вторник отклонил предложенный законопроект. Теперь кипрские власти проводят переговоры с представителями ЕС и России, пытаясь спасти страну от дефолта.