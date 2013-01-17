Великобритания разрешила Шотландии провести референдум о независимости

В минувший вторник документ уже был - также единогласно - согласован Палатой общин /нижней палатой/. Тем самым рассмотрение его в парламенте королевства завершилось.

При этом некоторые члены Палаты лордов выступили во время дебатов в среду с критикой сложившегося положения. Они указали на то, что полномочия передаются в условиях, когда по-прежнему "не известны вопрос, дата, параметры расходов на проведение референдума и даже то, кому на нем будет позволено голосовать", сообщает ИТАР-ТАСС.

Но, как уточнили политические обозреватели, такие аспекты плебисцита, как формулировка вопроса для голосования, его дата и правила проведения кампании, после передачи права провести референдум должны быть определены в законопроекте, вносимом со стороны правительства первого министра Шотландии Алекса Сэлмонда. Власти региона хотят организовать голосование по вопросу независимости осенью 2014 года.

Как отмечают в британском кабинете министров, утвержденный обеими палатами парламента правительственный указ позволит провести "законный, честный и решающий" референдум. Его принципы были заложены в Эдинбургском соглашении, подписанном в прошлом году Сэлмондом и премьер- министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Теперь согласованный парламентом указ передан в /Ее Величества Почтеннейший/ Тайный Совет - формальный орган советников британской королевы, включающий самые старшие политические фигуры страны, - для окончательного утверждения.