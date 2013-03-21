СМИ: Армии КНДР приказали перейти в боевую готовность

08:21, 21 марта 2013
Мир
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Вооруженные силы Северной Кореи, предположительно в рамках учений, объявили в четверг воздушную тревогу.

Предполагается, что сигнал был дан в рамках проводимых КНДР учений / Фото: Peacekeeper.ru

По данным агентства Рейтер, сигнал тревоги был передан в 02.32 по киевскому времени по северокорейскому радио, военным подразделениям был отдан приказ прийти в состояние боевой готовности. Власти Южной Кореи предполагают, что сигнал был дан в рамках проводимых КНДР учений, однако власти Северной Кореи этого пока не подтвердили, сообщают РИА Новости по информации агенства Рёнхап.

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН.

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