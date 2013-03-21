Кипрское правительство приготовило план Б

Об этом объявило вечером в среду государственное телевидение.

По данным кипрских СМИ, правительство, вероятно, предложит облагать налогом вклады свыше 100 тысяч евро, а не свыше 20 тысяч, как планировалось ранее.

Неназванные источники в правительстве дали понять, что голосование по альтернативному пакету мер может состояться уже в четверг.

Налог на банковские вклады, предложенный правительством Кипра - один из возможных способов сократить дефицит бюджета. Это в свою очередь стало условием предоставления стабилизационного кредита со стороны ЕС в размере 10 миллиардов евро.

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В среду министр финансов Кипра Михалис Саррис в Москве встретился с главой российского Минфина и предложил долю в национальной газовой компании Кипра, а также другие преференции в энергетическом секторе в обмен на разрешение обложить единовременным 20-30-процентым налогом все российские депозиты в банках острова, сообщает Лента.ру. Официально ни российские, ни кипрские чиновники эти сведения не комментировали.