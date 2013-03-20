Кипрская церковь готова заложить свое имущество, чтобы помочь стране

Об этом заявил журналистам архиепископ Кипрский Хризостом после встречи утром в среду с президентом Никосом Анастасиадисом.

Хризостом сказал, что церковное имущество будет служить потребностям кипрской экономики. "Мы можем заложить все имущество церкви, а деньги отдать на приобретение облигаций. Собственность Церкви, как вы хорошо знаете, огромная", - сказал предстоятель влиятельной в обществе церкви, пишет РИА "Новости".

Он назвал "трудным" решение кипрского парламента, и в то же время поздравил депутатов за то, что "они послали четкий сигнал Европе, что надо, наконец, научиться уважать и малые страны".

Как сообщал УНИАН, 19 марта, парламент Кипра отказался вводить одноразовый налог на депозиты.

Предложенный законопроект предусматривал списание 6,75% по депозитам, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% из более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков.

С помощью этих меры Кипр должен был привлечь в бюджет дополнительные 5 миллиардов 800 миллионов евро. При таких условиях ЕС и МВФ соглашались предоставить стране 10 млрд евро займа.

Сегодня глава Минфина Кипра Михаэль Саррис прибыл в Россию, где будет просить дополнительной финансовой помощи.