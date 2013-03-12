Ватикан раскрыл секрет, как красят дым, извещающий об итогах выборов Папы
Ватикан раскрыл технологию окраски дыма, который извещает об итогах выборов Папы.
Ватикан раскрыл технологии, благодаря которым удается получать нужный цвет дыма, который информирует верующих о ходе выборов нового Папы Римского, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на сайте Святого Престола.
По традиции, дым, идущий из трубы Сикстинской капеллы, информирует верующих о том, избран ли новый предстоятель Римско-католической церкви. Если дым черный - голосование пока не принесло результата, если белый - новый Папа избран.
Однако в современной истории было несколько случаев, когда по цвету дыма трудно было определить итог голосования. Поэтому, начиная с конклава, который состоялся в 2005 году, для производства дыма разного цвета используют специальное устройство, в котором сжигают тщательно подобранный набор веществ.
Чтобы из трубы пошел черный дым, используют смесь перхлората калия, антрацена (кристаллы, получаемые из каменноугольной смолы) и серы. Для белого дыма в устройстве сжигают бертолетову соль, лактозу и канифоль. До 2005 года для того, чтобы получить черный дым жгли смолу, а для белого дыма - сырую солому.
Сегодня из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане по итогам первого заседания конклава пошел черный дым.