Ватикан раскрыл секрет, как красят дым, извещающий об итогах выборов Папы

Ватикан раскрыл технологии, благодаря которым удается получать нужный цвет дыма, который информирует верующих о ходе выборов нового Папы Римского, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на сайте Святого Престола.

По традиции, дым, идущий из трубы Сикстинской капеллы, информирует верующих о том, избран ли новый предстоятель Римско-католической церкви. Если дым черный - голосование пока не принесло результата, если белый - новый Папа избран.

Однако в современной истории было несколько случаев, когда по цвету дыма трудно было определить итог голосования. Поэтому, начиная с конклава, который состоялся в 2005 году, для производства дыма разного цвета используют специальное устройство, в котором сжигают тщательно подобранный набор веществ.

Чтобы из трубы пошел черный дым, используют смесь перхлората калия, антрацена (кристаллы, получаемые из каменноугольной смолы) и серы. Для белого дыма в устройстве сжигают бертолетову соль, лактозу и канифоль. До 2005 года для того, чтобы получить черный дым жгли смолу, а для белого дыма - сырую солому.

Сегодня из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане по итогам первого заседания конклава пошел черный дым.