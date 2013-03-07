В КНДР воспевают женщин, которые «предпочли пропитанную потом военную форму мужа»

Несмотря на обострение обстановки вокруг Корейского полуострова после запуска спутника и подземного ядерного испытания в КНДР, жизнь в этой стране идет своим чередом. В стране готовятся к Международному женскому дню, впервые в этом году объявленному выходным, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Северной Корее, которая придерживается политики «сонгун» (армия на первом месте), примером для подражания становятся женщины, которые «предпочли пропитанную потом военную форму мужа сомнительной роскоши».

Газеты призывают женщин и дальше «проявлять воинственный дух и патриотический пыл в борьбе за построение могучей и процветающей державы» под руководством маршала Ким Чен Ына.

Информационно агентство ЦТАК распространило сегодня по своим каналам подборку сообщений из ряда зарубежных газет и организаций левого толка, которые утверждают, что «корейские женщины – самые счастливые в мире».