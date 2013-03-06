В Челябинске уже почти ничего не напоминает о падении метеорита

Ремонтные бригады восстановили остекление 98,9% зданий, пострадавших при падении метеорита в Челябинской области, сообщает в среду ГУМЧС РФ по области.

Метеорит упал в регионе 15 февраля - взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, из которых более 6 тысяч - жилые дома, пишет РИА Новости. По данным Минрегиона, за медицинской помощью обратились более 1,6 тысячи человек, пострадавшие, в основном, от разбившихся стекол.

"Всего с начала работ восстановлено остекление 7,239 тысячи зданий - 98,9%. Из них 6,045 тысячи жилых домов, 295 учреждений здравоохранения, 27 учреждений социальной защиты, 729 образовательных учреждений, 100 учреждений культуры, 43 объекта физкультуры и спорта", - говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что на вторник были полностью ликвидированы последствия падения метеорита в Увельском, Красноармейском, Сосновском, Троицком районах и Троицком городском округе.

Шестого марта продолжаются ремонтно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Челябинском, Копейском городских округах, Коркинском, Еткульском, Еманжелинском муниципальных районах, Южноуральском городском округе, информирует ГУМЧС.

Радиационный фон в области в пределах нормы.