Возле Челябинска нашли крупный осколок метеорита весом более килограмма

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) в ходе экспедиции в Челябинскую область, которая состоялась в прошедшие выходные, обнаружили самый крупный осколок метеорита из найденных на сегодняшний день, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель экспедиции Виктор Гроховский.

По словам ученого, вес найденного осколка метеорита - более килограмма. Гроховский добавил, что всего найдено больше 100 осколков.

Ранее представитель УрФУ сообщала, что экспедиция направлялась в район села Еманжелинка и поселка Травники.

"Мы прошли 50 километров вдоль траектории (падения метеорита)", - сказал Гроховский. Новых экспедиций в ближайшее время ученые пока не планируют, уточнил собеседник агентства.

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В пятницу утром, 15 февраля, жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида, после чего произошла вспышка и мощный взрыв. Ударная волна повредила здания и выбила множество стекол в Челябинске, более тысячи человек пострадали. Экспедиция Уральского федерального университета обнаружила в районе озера Чебаркуль частицы метеорита, химический анализ подтвердил их внеземное происхождение.