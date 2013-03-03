Королева Британии угодила в больницу
18:26, 03 марта 2013Мир
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Елизавета II госпитализирована в Лондоне.
Елизавета II известна крепким здоровьем / Фото с сайта royal.gov.uk
Королева Великобритании Елизавета II госпитализирована с симптомами гастроэнтерита. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Все встречи монарха на предстоящую неделю отменены или отложены, отметили в Букингемском дворце.
Там также добавили, что возможно королева пробудет в больнице несколько дней.
Елизавета II известна крепким здоровьем в свои 86 лет. Последний раз ее госпитализировали в 2003 году, чтобы сделать операцию на колене.
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