Королева Британии угодила в больницу

Королева Великобритании Елизавета II госпитализирована с симптомами гастроэнтерита. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Все встречи монарха на предстоящую неделю отменены или отложены, отметили в Букингемском дворце.

Там также добавили, что возможно королева пробудет в больнице несколько дней.

Елизавета II известна крепким здоровьем в свои 86 лет. Последний раз ее госпитализировали в 2003 году, чтобы сделать операцию на колене.