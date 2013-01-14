Этот инцидент вызвал смех у самой британской королевы, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, мотор автомобиля, который стоит около £10 млн, удалось запустить только с седьмой попытки. Пока водитель королевы пытался вернуть к жизни машину, простоявшую на морозе несколько часов, Елизавета II «громко смеялась и указывала на своего шофера», что вызвало смятение у столпившихся вокруг британцев.

«Машина не заводилась довольно долгое время. Потом, когда мотор наконец загудел, королева воскликнула: не останавливай! не останавливай!», — рассказал газете один из прихожан.

Bentley, мотор которого отказывался работать, входит в королевский автопарк, он был изготовлен специально для монаршего двора Великобритании. Свой первый Bentley королева получила в подарок 2002 году, когда отмечался золотой юбилей ее правления. Елизавета II была так впечатлена машиной, что заказала себе вторую, отмечает Газета.ру.