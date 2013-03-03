Землетрясение в Китае: разрушены 700 домов, ранены 30 человек

Землетрясение магнитудой 5,5 на юго-западе Китая повредило 2,5 тысячи строений, разрушены 700 домов, ранения получили 30 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Как передает РИА Новости, ранее агентство Франс Пресс сообщало о том, что разрушены около сотни строений.

Землетрясение было зафиксировано в воскресенье днем в сельской местности провинции Юньнань, очаг залегал на глубине девять километров, сообщили местные сейсмологи.

Землетрясения в горных районах на юго-востоке Китая не редкость. В течение последних недель в южных регионах КНР почти ежедневно фиксировались землетрясения, магнитуда сильнейшего из которых составила 4,9.