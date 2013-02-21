В Минске задержан скульптор, проводивший акцию в защиту белорусского языка

В Минске сегодня утром милиция задержала скульптора Геника Лойко, который проводил акцию в защиту белорусского языка, сообщает Радио «Свобода».

Возле крыльца минской гимназии №4 Г.Лойко развернул плакат с надписью: «Поздравляю с Днем родного языка. Гимназия № 4 была последней с белорусским языком обучения».

«В Беларуси происходит русификация образования. В прошлом году, к примеру, в устав белорусскоязычной гимназии № 4 были внесены изменения, позволяющие преподавать на русском языке», - заявил Г.Лойко.

За его действиями наблюдали милиционеры. Через какое-то время Г.Лойко закончил пикетирование и ушел. Позже скульптор успел сообщить по телефону, что его задержали.