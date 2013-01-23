СМИ: В деле об убийстве Деда Хасана появился «славянский след»

Расследующие дело об убийстве Аслана Усояна (Деда Хасана) российские оперативники не исключают, что расстрел криминального авторитета мог стать местью за смерть Вячеслава Иванькова (Япончика), три года назад, пишет газета «Известия».

«В деле об убийстве патриарха криминального мира (Аслана Усояна) появился славянский след. По одной из версий, расправу над ним организовали влиятельные воры в законе во главе с Алексеем Суворовым (Петрик). Таким образом он мог отомстить за смерть погибшего три года назад другого авторитета - Вячеслава Иванькова (Япончик). Некоторые «законники» считали, что за убийством Иванькова мог стоять Дед Хасан», — сообщает издание.

Как отметили в беседе с газетой оперативники, в громкой истории с убийством Деда Хасана бросается в глаза интересная деталь — славянские воры в законе фактически проигнорировали его смерть, не явившись как на траурную церемонию прощания, так и на его последующее захоронение на Хованском кладбище.

По некоторым данным, запрет своим подручным провожать в последний путь Деда Хасана дали сразу четыре влиятельных славянских вора в законе — Алексей Суворов (Петрик), Юрий Есин (Самосвал), Алексей Забавин (Забава) и Сергей Аксенов (Аксен).

Газета обращает внимание, что Петрик еще в 2009 году у гроба скончавшегося от ранения в живот Япончика пообещал найти заказчика покушения и также всадить ему пулю в живот. Спустя год на Тверской улице Деда Хасана обстрелял снайпер. Причем тогда киллер целился именно в живот. Но пуля прошла фактически по касательной через жировые ткани — Хасан отделался относительно легким ранением.

Дед Хасан был смертельно ранен снайпером 17 января на выходе из ресторана «Каретный двор» на Поварской улице в Москве. При этом также пострадала оказавшаяся рядом 30-летняя Мирьят Бикчурина: она получила тяжелое ранение позвоночника и потеряла много крови.

Газета.ру