Депутат Госдумы просит лишить Жириновского ученой степени и неприкосновенности

13:25, 18 февраля 2013
Мир
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Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заподозрил в плагиате Владимира Жириновского и обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность защиты политиком диссертации.

Жириновского обвинили в плагиате и подкупе

Копию своего запроса Пономарев опубликовал у себя в ЖЖ, пишет Лента.ру.

Пономарев просит Генпрокуратуру, если подозрения оправдаются, просить Госдуму лишить Жириновского депутатской неприкосновенности и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. В частности депутат вспоминает статьи УК РФ 159 (мошенничество), 204 (коммерческий подкуп), 291 (дача взятки) и другие.

По данным Пономарева, докторская диссертация Жириновского по философии, защищенная в 1998 году в МГУ, вызывает сомнения по ряду причин.

Депутат обращает внимание на то, что диссертация по сути представляет собой «конспект художественно-публицистических произведений» Жириновского и не является научной работой. Пономарев также пишет, что защита диссертации сопровождалась скандалом, и ряд членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по социологии и политологии МГУ в знак протеста против присвоения Жириновскому ученой степени вышли из совета.

Кроме того, Пономарев отмечает, что Жириновского и декана социологического факультета МГУ Владимира Добренькова связывают личные отношения.

Пономарев на данные СМИ, согласно которым членам комиссии, проголосовавшим за присвоение Жириновскому степени, обещали по 5000 долларов. 

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