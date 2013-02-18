Депутат Госдумы просит лишить Жириновского ученой степени и неприкосновенности

Копию своего запроса Пономарев опубликовал у себя в ЖЖ, пишет Лента.ру.

Пономарев просит Генпрокуратуру, если подозрения оправдаются, просить Госдуму лишить Жириновского депутатской неприкосновенности и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. В частности депутат вспоминает статьи УК РФ 159 (мошенничество), 204 (коммерческий подкуп), 291 (дача взятки) и другие.

По данным Пономарева, докторская диссертация Жириновского по философии, защищенная в 1998 году в МГУ, вызывает сомнения по ряду причин.

Депутат обращает внимание на то, что диссертация по сути представляет собой «конспект художественно-публицистических произведений» Жириновского и не является научной работой. Пономарев также пишет, что защита диссертации сопровождалась скандалом, и ряд членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по социологии и политологии МГУ в знак протеста против присвоения Жириновскому ученой степени вышли из совета.

Кроме того, Пономарев отмечает, что Жириновского и декана социологического факультета МГУ Владимира Добренькова связывают личные отношения.

Пономарев на данные СМИ, согласно которым членам комиссии, проголосовавшим за присвоение Жириновскому степени, обещали по 5000 долларов.