Действующий президент Эквадора посвятил свою победу на выборах Уго Чавесу

Об этом свидетельствуют данные системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного совета (НИС), пишет РИА Новости.

По данным НИС, за Корреа отдали свои голоса почти 57% избирателей, принявших участие в голосовании. На втором месте идет Гильермо Лассо с 24% голосов. Подсчет бюллетеней продолжается, сейчас обработано примерно 35% бюллетеней. Всего в выборах участвовали 11,6 миллиона человек, голосование в Эквадоре является обязательным. Победу Корреа уже признал его основной конкурент Лассо.

Сам Корреа уже заявил, что посвящает победу своему другу, президенту Венесуэлы Уго Чавесу, продолжающему лечение на Кубе после операции в связи с онкологическим заболеванием. "Эту победу стоит посвятить также великому лидеру Латинской Америки, который изменил Венесуэлу, - "команданте" Уго Чавесу", - заявил Корреа. Он пожелал Чавесу скорейшего выздоровления.

Сам Чавес уже успел поздравить своего эквадорского коллегу и друга с "убедительной победой" на выборах.

С момента прихода к власти в начале 2007 года он начал проводить суверенную экономическую политику, в 2010 году объявил о принятии поправок к закону об углеводородах, которые позволяют государству национализировать нефтяные месторождения.