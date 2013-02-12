В Мексиканском заливе терпит бедствие круизный лайнер с 4 тыс людей на борту

После того, как в воскресенье на судне произошел пожар, его двигатели вышли из строя, и оно легло в дрейф, передает агентство AP.

Огонь, возникший в машинном отделении, был потушен автоматической системой пожаротушения. В результате инцидента никто из находившихся на борту 3143 пассажиров и 1086 членов экипажа не пострадал. Однако из-за отказа двигателей управление судном было потеряно, и оно сильно отклонилось от курса.

В понедельник лайнер дрейфовал в Мексиканском заливе примерно в 240 километрах от побережья полуострова Юкатан. На помощь Carnival Triumph были направлены два буксира. Изначально предполагалось, что они доставят терпящее бедствие судно в порт Прогресо в Мексике, откуда пассажиры самолетами улетят обратно в США. Однако от этого плана пришлось отказаться, так как за время подготовки спасательной операции лайнер отнесло течением еще на 90 миль к северу. В итоге было решено буксировать лайнер в порт Мобайл в штате Алабама.

В компании-операторе судна Carnival Cruise Lines журналистам сообщили, что в настоящее время в районе бедствия дует сильный ветер со скоростью 25 узлов, из-за чего судно слегка накренилось, но безопасности пассажиров ничто не угрожает.

После пожара судно снабжается электроэнергией от аварийного генератора, однако его мощности ограничены, из-за чего на судне не работает водопровод и кондиционеры. В связи с этим некоторые пассажиры были вынуждены провести ночь с воскресенья на понедельник на палубе, так как в каютах было слишком душно. Одна из пассажирок рассказала по телефону мужу, что в воскресенье им пришлось использовать ведра, чтобы справить нужду, так как туалеты частично не работали.

Кроме того, на судне ощущается нехватка продуктов питания и воды. Для пополнения запасов к дрейфующему лайнеру были направлены два других судна той же компании - Carnival Elation и Carnival Legend, которые доставили дополнительный провиант в воскресенье и понедельник соответственно.

Напомним, в январе прошлого года круизный лайнер Costa Concordia перевернулся и затонул в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. В момент трагедии на борту судна находились более 4,2 тысячи человек, в том числе 111 россиян. Жертвами крушения стали 32 человека, двое из которых до сих пор числятся пропавшими без вести.

NEWSru.com