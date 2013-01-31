Украинцы - лидеры по количеству разрешений на пребывание в Польше

01:50, 31 января 2013
Мир
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Граждане Украины, по состоянию на конец 2012 года, оставались абсолютными лидерами среди всех иностранцев, которые имеют право легального пребывания в Польше.

В Польше

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), украинцы имели 34 тысячи таких разрешений, что на 15% больше, чем на конец 2011 года.

В пятерку лидеров вошли также граждане России, Вьетнама, Беларуси и Армении, которые имели от 12 тысяч до 4,5 тысячи таких разрешений.

Количество разрешений на легальное пребывание в Польше для всех иностранцев за последний год возросло на 11,5% - до 112 тысяч.

Около половины иностранцев имели разрешения на постоянное проживание, а остальные - на временное, которые выдаются максимум на 2 года.

Среди украинцев постоянное разрешение имели 18 тысяч человек.

В то же время, количество выданных в прошлом году гражданам Украины разрешений возросло за счет временных: в 2011 году их было 12 тысяч, а в 2012 году - 16 тысяч.

Количество украинцев - владельцев постоянных разрешений за год возросло почти на 500 человек.

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Как сообщал УНИАН, Польша в первой половине прошлого года провела акцию по легализации нелегальных мигрантов, в рамках которой получила 9,5 тысячи заявок, в том числе около 2 тысяч от граждан Украины.

Украинцы могут попасть в Польшу, которая входит в Шенгенскую зону, получив краткосрочную (до 90 дней пребывания каждые полгода) шенгенскую визу или национальную (до года), которая выдается, как правило, для работы или учебы.

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